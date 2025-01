సిడ్నీ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న 5వ టెస్టులో టీమిండియా బౌలర్లు అద్భుతంగా రాణించారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాదీ ఆల్‌రౌండ్ నితీశ్ కుమార్ బౌలింగ్‌లో అద్భుత క్యాచ్ పట్టారు విరాట్ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్.

నితీష్ కుమార్ రెడ్డి వేసిన 45వ ఓవర్ చివరి బంతికి, పాట్ కమ్మిన్స్ బంతిని స్లిప్‌లోకి ఎడ్జ్ చేయగా స్లిప్‌లో ఉన్న కోహ్లీ అద్భుతంగా అందుకున్నాడు. ఇక 47 ఓవర్‌లో మిచెల్ స్టార్క్ బ్యాట్‌కు బంతి తాకుతూ స్లిప్‌లోకి వెళ్లగా డైవ్ చేసి అద్భుతంగా అందుకున్నాడు రాహుల్. భారత బౌలర్ల విజృంభణ, ఆస్ట్రేలియా 181 ఆలౌట్..సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో భారత ఓపెనర్ల జోరు

Nitish Kumar Reddy Takes Two Wickets in Two Balls

EDGED & GONE! ☝#NitishKumarReddy adds two to the wickets column as #PatCummins & #MitchellStarc depart in quick succession! 🔥#AUSvINDOnStar 👉 5th Test, Day 2 | LIVE NOW! | #ToughestRivalry #BorderGavaskarTrophy pic.twitter.com/Y5LjMS1FWN

