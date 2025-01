దేశ వ్యాప్తంగా పొంగల్ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఢిల్లీలోని కేంద్ర మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి నివాసంలో జరిగిన పొంగల్ వేడుకల్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పాల్గొన్నారు. ఏస్ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి పివి సింధు మరియు నటుడు చిరంజీవి కూడా ఇక్కడ వేడుకలకు హాజరయ్యారు. ప్రధాని మోదీకి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్వాగతం పలికారు.

PM Modi participates in Pongal celebrations

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi participates in #Pongal celebrations at the residence of Union Minister G Kishan Reddy, in Delhi.

Ace badminton player PV Sindhu and actor Chiranjeevi also attend the celebrations here.

(Video: DD News) pic.twitter.com/T7yj7LpeIG

— ANI (@ANI) January 13, 2025