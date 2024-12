ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు శ్యామ్ బెనగల్ కన్నుమూశారు. గత కొంత కాలం నుంచి కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ముంబైలోని వోకార్డ్ ఆసుపత్రిలో డిసెంబర్ 23న 90 ఏళ్ల వయసులో తుదిశ్వాస విడిచారు. భారతీయ సినిమాకు విశేషమైన సేవలందించినందుకు పేరుగాంచిన బెనెగల్ తన మరణానికి చాలా రోజుల ముందు అనారోగ్యంతో బాధపడ్డాడు. నివేదికల ప్రకారం, బెనెగల్ ముంబై ఆసుపత్రిలో సాయంత్రం 6:30 గంటలకు తుది శ్వాస విడిచారు. అంకుర్ , నిశాంత్ , మంథన్ , భూమిక , జునూన్, మండి వంటి పురాణ చిత్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ చిత్రనిర్మాత డిసెంబర్ 14న తన 90వ పుట్టినరోజును జరుపుకున్నారు.

Shyam Benegal Dies News:

Director and screenwriter #ShyamBenegal passes away at 90. He breathed his last at 6.30 pm at Wockhardt Hospital, Mumbai.

The timing of his last rites will be declared later. We extend our sincere condolences to friends, family and fans.#RIPShyamBenegal #News pic.twitter.com/T9Jm4LsUUg

— Filmfare (@filmfare) December 23, 2024