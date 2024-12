కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏడాది పాలనపై బీజేపీ ఛార్జ్‌షీట్‌ విడుదల చేసింది. ఏడాది పాలనలో కాంగ్రెస్‌ అన్ని రంగాల్లో విఫలమైందన్నారు. డిసెంబర్ 6న కాంగ్రెస్ వైఫల్యాలపై భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు కిషన్ రెడ్డి. రైతులకు ఇష్టం లేకుండా భూసేకరణ చేపట్టే అధికారం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి లేదని, రైతుల పక్షాన పోరాడతానని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

మహాలక్ష్మి స్కీమ్ కాదు మహా ధోకా అయిందని మహిళలకు జరిగింది అన్యాయమేనన్నారు. రైతు భరోసా కాదు రైతులకు అరిగోస..ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు అదే గోస పడుతున్నారన్నారు. గృహజ్యోతి.. ఆరు పదుల చీకట్లకు సాక్ష్యం అయిందన్నారు. తెలంగాణ నీటి వాటాలపై అధికారులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ఆదేశాలు, సీతారామ ప్రాజెక్టు, సమ్మక్క బ్యారేజీ అనుమతులు తీసుకోవాలని సూచన

#WATCH | Telangana: Union Minister and BJP President Telangana G Kishan Reddy and other BJP leaders release a charge sheet against CM Revanth Reddy's government showing alleged failures of the Telangana government during the last year. in Hyderabad. pic.twitter.com/3CwaGcCEhv

— ANI (@ANI) December 1, 2024