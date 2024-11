అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల (US ELECTIONS) ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ ఫలితాల్లో రిపబ్లికన్‌ పార్టీ అభ్యర్థి డొనాల్డ్‌ ట్రంప్ (Donald Trump)‌, డెమోక్రటిక్‌ పార్టీ అభ్యర్థి కమలా హారిస్‌ (Kamala Harris) మధ్య ఘోరాహోరీ పోరు నడిచినప్పటికీ ట్రంప్ వైపు అమెరికన్లు మొగ్గు చూపారు. తాజాగా ఫలితాలను బట్టి చూస్తే ట్రంప్ గెలుపు లాంఛనమే అని తెలుస్తోంది. 2024 US అధ్యక్ష ఎన్నికలలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఘన విజయం సాధించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెలువరించింది.అమెరికా 47వ అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎన్నికైనట్లుగా అంతర్జాతీయ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే అధికారికంగా ఫలితాలు ఇంకా ప్రకటించలేదు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఘన విజయం తర్వాత స్పేస్ ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ అభినందనలు తెలిపారు.

అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితాలు, తొలి ఇండియన్‌ అమెరికన్‌గా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన సుహాస్‌ సుబ్రమణ్యం, వర్జీనియా నుంచి ప్రతినిధుల సభకు ఎన్నిక

