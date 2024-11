US Election Results LIVE Updates: అమెరికా ఎన్నికల కౌంటింగ్ ట్రెండ్‌లు రిపబ్లికన్‌లకు స్పష్టమైన విజయాన్ని సూచిస్తున్నందున, డోనాల్డ్ ట్రంప్ అధ్యక్షుడిగా పునరాగమనంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. ట్రంప్‌ను "నా స్నేహితుడు"గా అభివర్ణిస్తూ, ప్రధానమంత్రి X లో ఒక పోస్ట్‌లో, "మీ చారిత్రాత్మక ఎన్నికల విజయంపై నా స్నేహితుడు DonaldTrumpకి హృదయపూర్వక అభినందనలు" అని పేర్కొన్నారు.

మీరు మీ మునుపటి పదవీకాల విజయాలపై ఆధారపడి, భారతదేశం-యుఎస్ సమగ్ర ప్రపంచ మరియు వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి మా సహకారాన్ని పునరుద్ధరించడానికి నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. కలిసి, మన ప్రజల అభివృద్ధికి మరియు ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వం మరియు ప్రోత్సహించడానికి కృషి చేద్దాం. శ్రేయస్సు, "అన్నారు.

PM Modi Tweet on Trump Victory

Heartiest congratulations my friend @realDonaldTrump on your historic election victory. As you build on the successes of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US Comprehensive Global and Strategic Partnership. Together,… pic.twitter.com/u5hKPeJ3SY

— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2024