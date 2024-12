ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని పిలిభిత్ జిల్లాలో శుక్రవారం (డిసెంబర్ 6) తెల్లవారుజామున జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో కనీసం ఆరుగురు మరణించారు. పలువురు గాయపడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పిలిభిత్‌లో, నియోరియా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ప్రాంతంలో 11 మందితో కూడిన కారు చెట్టును ఢీకొట్టింది, ఫలితంగా ఆరుగురు మరణించారని సీనియర్ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. ఉత్తరాఖండ్‌లోని ఖతిమా నుండి కొంతమంది వ్యక్తులు ఒక వివాహానికి హాజరయ్యేందుకు ఇక్కడికి వచ్చారు. వారు 11 మందితో మారుతీ ఎర్టిగా కారులో తిరుగు ప్రయాణంలో ఉన్నారు. కారు అదుపు తప్పి రోడ్డు పక్కన ఉన్న చెట్టును ఢీకొట్టింది" అని సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ( పిలిభిత్) అవినాష్ కుమార్ పాండే మీడియాకు తెలిపారు. ముగ్గురిని ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు వైద్యులు మాకు తెలియజేసారు, ఇద్దరు చికిత్స సమయంలో మరణించారు అని అతను చెప్పాడు. క్షతగాత్రులకు అన్ని విధాలా వైద్యసేవలు అందిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు.

#WATCH | 6 people died and 5 injured in a road accident in Chitrakoot, UP

Bal Krishna Tripathi, Commissioner Chitrakoot Dham says, " Today around 5 am, an accident took place. In a car, 11 people were present, the family belonged to Chhatarpur, they were coming from Prayagraj. A… pic.twitter.com/qEKCZce8e2

