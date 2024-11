India's Got Latent, బిగ్ బాస్ OTT 2 లో కనిపించినందుకు పేరుగాంచిన సెన్సేషనల్ పునీత్ సూపర్ స్టార్ , ఇటీవల ఫిట్‌నెస్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ ప్రదీప్ ఢాకాతో బహిరంగ వాగ్వాదాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది, ఢాకా పునీత్‌ను ఎదుర్కొన్నట్లు, తరువాత అతనిని చెంపదెబ్బ కొట్టినట్లు వీడియో చూపిస్తుంది. మరొక వ్యక్తి పునీత్‌పై శారీరకంగా దాడి చేయడం, కాలర్‌తో లాగడం, క్రూరంగా కొట్టడం కనిపిస్తుంది. సప్లిమెంట్ బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన ప్రచార ఒప్పందాన్ని నెరవేర్చడంలో పునీత్ విఫలమయ్యారనే ఆరోపణలతో ఈ వివాదం తలెత్తింది. డబ్బులు తీసుకున్నా తమ అగ్రిమెంట్ నిబంధనలను పాటించనందుకు పునీత్ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ ఢాకా నుంచి వినిపిస్తోంది.

Puneet Superstar Slapped

Full Clip of Puneet Superstar got beaten up

(Context: He took the money for Promotion but didn't promoted the Brand)pic.twitter.com/10yB8KAuXk https://t.co/9czIh6sGBJ

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 21, 2024