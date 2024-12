Young man Romance with two girls near Railway Station

మెట్రో రైల్‌కు సమీపంలో ఉన్న చెట్ల పొదల్లో ఓ యువకుడు, ఇద్దరు అమ్మాయిలు రొమాన్స్‌ చేసుకుంటున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కాలేజీ యూనిఫామ్‌లో ఉన్న యువతి బ్యాగును పక్కన పెట్టి యువకుడిని గట్టిగా కౌగిలించుకుంటుంది. ఆ తర్వాత అమ్మాయి పక్కకు వెళ్లగానే మరో అమ్మాయి వచ్చి ఆ యువకుడికి హగ్గులు, ముద్దులు ఇస్తుంది. ఇలా ఇద్దరు అమ్మాయిలు, యువకుడు సరసాలాడుతున్న దృశ్యాలను గుర్తుతెలియని వ్యక్తి వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు.ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు వారిపై తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఇది ఎక్కడ జరిగిందనే దానిపై అధికారిక సమాచారం లేదు.

యూపీలో దారుణం, శృంగారంలో పాల్గొనడానికి నిరాకరించినందుకు పొరిగింటి వ్యక్తి ప్రైవేట్ పార్టులను కోసేసిన మహిళ, వీడియో ఇదిగో..

These girls will marry innocent, well-settled men who don't know about their past. pic.twitter.com/bKS3Nd4Xfd — ︎ ︎venom (@venom1s) December 8, 2024

