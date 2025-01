న్యూ ఇయర్‌ను గ్రాండ్‌గా స్టార్ట్ చేశారు మందుబాబులు. డిసెంబర్ 31వ తేదీ రాత్రి ఫుల్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. మందుబాబుల ఉత్సాహం మామూలుగా లేదని చెప్పేందుకు కొన్ని వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి. పీపాలకు పీపాలు తాగేసి న్యూ ఇయర్‌ను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఇక బెంగుళూరులో నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఉత్సాహం మాములుగా లేదనే చెప్పాలి. అయితే ఈ వేడుకలు మరొక వైపు భిన్నమైన చిత్రాన్ని చిత్రించాయి. చాలా మంది యువతీ యువకులు నగరంలోని వీధుల్లో అతిగా మత్తులో ఉండి, తమ సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి కష్టపడటం, రోడ్లపై పడిపోవడం కూడా కనిపించింది. మితిమీరిన మద్యపానం యొక్క ప్రభావాలు స్పష్టంగా కనిపించాయి. కొంతమంది వ్యక్తులు అస్థిరమైన ప్రవర్తనను ప్రదర్శించారు. అలాగే సంతోషకరమైన వాతావరణం మధ్య అస్తవ్యస్తమైన దృశ్యాలను సృష్టించారు.

పోలీసుల డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్..మందు బాబుల విన్యాసాలు, పోలీసులతో వాగ్వాదం...వీడియోలు ఇవిగో

Bengaluru's New Year Party in 2025

Another Side of Bengaluru's New Year Party in 2025

While Bengaluru's New Year celebrations were filled with excitement and vibrant energy, another side of the festivities painted a different picture. Many partygoers were seen overly intoxicated on the city's streets, struggling… pic.twitter.com/F0lkg5uS82

— Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) January 1, 2025