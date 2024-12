వాస్తు శాస్త్రం పై నమ్మకం వుండొచ్చు కానీ పిచ్చి వుండకూడదు.బెంగళూరు లో ఒకతను వాస్తు పిచ్చిలో బిల్డింగ్ కూలగొట్టుకున్నాడు. మీ ఇంటికి వాస్తు దోషం ఉంది ఈ పిల్లర్ ఇక్కడ ఉండకూడదు, దీన్ని తొలగిస్తే నీ ఇంట్లో కనకవర్షం కురుస్తుంది అని వాస్తు విద్వాంసుని మాటలు విన్న ఇంటి ఓనరు ఆ పిల్లరు తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తే ఏమయ్యిందో చూడండి.

Building collapsed while trying to remove pillars for Vastu

