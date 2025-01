ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మొరాదాబాద్‌లో ఓ జంట హైస్పీడ్ బైక్‌పై రొమాన్స్ చేస్తున్న వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో ట్రాఫిక్ భద్రత, ప్రజల గౌరవ మర్యాదలపై ఆందోళనలు రేకెత్తించింది. జనవరి 27న వెలువడిన ఫుటేజీలో, ఆ మహిళ బైక్ ట్యాంక్‌పై కూర్చొని ప్రియుడుతో ముద్దుల్లో మునిగితేలింది. ప్రియుడు ఢిల్లీ రోడ్డు వెంబడి ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు బైకు మీద ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అతనిని అంటిపెట్టుకుని ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ట్రాఫిక్ చట్టాలను, ప్రజల భద్రతను అపహాస్యం చేస్తూ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న ఈ సంఘటనను బాటసారులు బంధించారు. వారి తీరుపై మండిపడుతున్నారు. ఏమన్నా ఉంటే ఇంట్లోనో ఓయో రూంలోనో చేసుకోవచ్చు గదా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

లారీ కింద పడి వ్యక్తి ఆత్మహత్య.. సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించడంతో అసలు విషయం బయటకు.. మేడ్చల్ లో ఘటన (వీడియో)

Couple Romances on Bike:

The viral video is said to be from #Moradabad in #UttarPradesh. Where on #Delhi Road, a young man is riding his bike with his girlfriend sitting on the bike tank. #viralvideo #reelsvideo pic.twitter.com/x1LMBpXMWl

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 27, 2025