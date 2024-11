Hyderabad, Oct 21: హిమాయత్ సాగర్ (Himayath Sagar Dam) జలాశయంలోని క్రస్ట్ గేటు వద్ద ఓ భారీ కొండ చిలువ (Python) ఇరుక్కుపోయింది. కొండ చిలువను గుర్తించిన డ్యాం సిబ్బంది స్నేక్ సొసైటీ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. ప్రాణాలకు తెగించిన స్నేక్ సొసైటీ సభ్యులు ఎట్టకేలకు కొండ చిలువను కాపాడారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Here's Video:

Daring Rescue of 8-Foot Rock Python at Osmansagar Dam

In a dramatic rescue, an eight-foot Indian rock python was saved from the crust gate of the Osmansagar Reservoir on Sunday afternoon in Hyderabad. The python, weighing nearly 20 kilograms, was spotted by HMWSSB staff who… pic.twitter.com/4UfBMmsRYn

— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) October 21, 2024