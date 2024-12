పాములు లేదా సరీసృపాలు బహిరంగ ప్రదేశాల్లోకి వెళ్లే వైరల్ వీడియోలను మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్ చేస్తున్న తాజా వైరల్ వీడియోలో, సిల్చార్‌లోని అస్సాం యూనివర్శిటీ క్యాంపస్‌లో 17 అడుగుల పొడవైన బర్మీస్ కొండచిలువ కనిపించింది. దాదాపు 100 కిలోల బరువున్న కొండచిలువ ఇది. స్నేక్ క్యాచర్ త్రికాల్ చక్రవర్తి సహాయంతో పరిశోధకుడు, సంరక్షకుడు అయిన బిషల్ సోనార్ నేతృత్వంలోని రెస్క్యూ ఆపరేషన్ తర్వాత రక్షించబడింది. క్రింద వైరల్ వీడియో చూడండి.

Burmese Python Spotted at the Assam University in Silchar

A giant 17-foot-long Burmese python, weighing approx 100 kilograms, was rescued from the Assam University campus in Silchar late on December 18, 2024. pic.twitter.com/GJhzvkxfJT — World of Facts (@factostats) December 20, 2024

