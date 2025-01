Woman and Daughter Fall Off Safari Gypsy in Front of Rhinos At Kaziranga National Park (Photo Credits: X/@infobazaarnet)

అస్సాం (Assam) రాష్ట్రంలోని కాజీరంగ్‌ నేషనల్‌ పార్క్‌లో ఖడ్గమృగం మంద నడుమ టూరిస్టుల జీపులు తిరుగుతూ కనిపించాయి. మూడు జీపులు ఒంటి కొమ్ము ఖడ్గమృగాలు ఉన్న చోటుకు దగ్గరగా రైడ్‌కు వెళ్లాయి. ఈ క్రమంలో రెండు వెహికల్స్‌ రైట్‌ తీసుకుంటుండగా.. ఓ జీపులోని తల్లీ కూతురు ఒక్కసారిగా రోడ్డుపైకి ఎగిరి పడ్డారు. ఖడ్గమృగం ముందు పడిపోయారు.

ఇంతలో వారికి సమీపంలో ఉన్న మరో రినో మూడో జీపువైపుకు దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో ఆ తల్లీ కూతురు తృటిలో తప్పించుకుని ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. జీపు నుంచి కిందపడిన ఆ తల్లీ తన కూతురిని అదిమి పట్టుకుని నేలపై పడుకునిపోయింది. రక్షించమంటూ గట్టిగా అరుస్తూ వేడుకుంది. ఈలోపు.. ముందుకు వెళ్లిన జీపు నెమ్మదిగా వాళ్ల దగ్గరకు చేరుకుంది.క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా ఆ బిడ్డతో తల్లి వాహనం ఎక్కేసింది. దీంతో ఖడ్గమృగం దాడి నుంచి వారు తప్పించుకుని ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

Woman and Daughter Fall off Safari Gypsy in Front of Rhinos

Mother & Daughter Fell Near Rhino A mother and daughter fell off a safari vehicle in Kaziranga National Park, landing near rhinos. The incident, caught on a tourist's camera, ended safely as both escaped unscathed.#Assam #kaziranga #Safari #Rhinoceros #viral . pic.twitter.com/3lyGiuAngp — Info Bazzar Net (@infobazzarnet) January 6, 2025

