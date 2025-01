Vikarabad, Jan 6: డాక్టర్ (Doctor) నిర్లక్ష్యంతో ఓ నాలుగురోజుల పసికందు (Infant) మృత్యువాతపడింది. ఈ ఘటన వికారాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చోటుచేసుకుంది. ఆదివారం రాత్రి సమయంలో బాబుకు ఎక్కిళ్లు వచ్చినట్టు చిన్నారి తల్లిదండ్రులు చెప్పారు. అయితే, డాక్టర్ కాలయాపన చేశారని, సమయానికి డాక్టర్ వచ్చి ఉంటే మా బాబు బతికుండేవాడని కుటుంబీకులు ఆరోపించారు. తమ బిడ్డ మరణానికి డాక్టర్ నిర్లక్ష్యం కారణమని ఆందోళన చేపట్టారు.

👉రాత్రి సమయంలో బాబుకు ఎక్కిళ్లు, కాలయాపనలో డాక్టర్

👉సమాయానికి డాక్టర్ వచ్చి ఉంటే మా బాబు బతికుండేవాడని కుటుంబీకుల ఆందోళన

