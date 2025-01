కేరళలోని వయనాడ్ జిల్లాలోని తిరునెల్లికి సమీపంలో ఉన్న అప్పప్పర సమీపంలో ముగ్గురు సభ్యుల కుటుంబం అడవి ఏనుగు నుండి తృటిలో తప్పించుకుంది. ఆ కుటుంబం బైక్‌పై ప్రయాణిస్తుండగా, ఒక మలుపు వద్ద అకస్మాత్తుగా ఒక ఏనుగును ఎదురైంది. ఇంజిన్‌ను ఆన్ చేసి ముందుకు కదిలే ముందు ఒక క్షణం ఆగి, బైకర్ త్వరగా ఆలోచించడం వల్ల, ఒక పిల్లవాడితో సహా ఆ కుటుంబం దూసుకు వస్తున్న ఏనుగును అధిగమించగలిగింది.కారులో ప్రయాణిస్తున్న బృందం ఈ నాటకీయ సంఘటన వీడియో తీయడంతో అది వైరల్‌గా మారింది.ఈ ప్రాంతాల్లో పెరుగుతున్న వన్యప్రాణుల ఎన్‌కౌంటర్లు కారణంగా రాత్రిపూట అటవీ ప్రాంతాల గుండా ప్రయాణించకుండా ఉండాలని గిరిజన అభివృద్ధి మంత్రి OR కేలు ప్రజలకు సూచించారు.

Family Narrow escape from a wild elephant near Appappara

A three-member family had a narrow escape from a wild elephant near Appappara, close to Thirunelly in #Kerala's Wayanad district

The family was traveling on a bike when they suddenly found themselves face-to-face with a tusker just after negotiating a curve. Thanks to the quick… pic.twitter.com/MKrc4gZlL1

