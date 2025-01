దుబాయ్‌ కార్‌ రేసింగ్‌లో కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో టీమ్ సత్తా చాటింది. హీరో అజిత్‌ కుమార్‌కు చెందిన టీమ్ ఈ రేస్‌లో మూడోస్థానంలో నిలిచింది. ఈ విజయంతో అజిత్ కుమార్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. జాతీయ జెండాను చేతపట్టుకుని అభిమానులకు అభివాదం చేశారు. విజయం అనంతరం భార్య షాలిని, వారి పిల్లలను కౌగిలించుకున్నారు. షాలినికి ముద్దిచ్చాడు. ఆ తర్వాత అతను తన కొడుకు ఆద్విక్‌ను కౌగిలించుకున్నాడు.

Yes. When it was declared the joy knew no bounds.#ajithkumar #AjithKumarRacing #24hdubai #AKRacing #DubaiRaceWeekend #racing pic.twitter.com/HrmMGrz93F

— Suresh Chandra (@SureshChandraa) January 12, 2025