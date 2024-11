నోయిడాలోని సెక్టార్ 113లో జరిగిన ఒక షాకింగ్ సంఘటనలో, నవంబర్ 10 న ఒక యువకుడు హై-టెన్షన్ స్తంభాన్ని ఎక్కాడు, లైవ్ వైర్లకు ప్రమాదకరంగా తాకేందుకు ప్రయత్నించాడు. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి లైవ్ వైర్లతో టచ్ చేశాడు కానీ అదృష్టవశాత్తూ గాయాలు లేకుండా బయటపడ్డాడు. స్థానికులు వెంటనే అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వారి సహాయంతో, గణనీయమైన ప్రయత్నం తర్వాత వ్యక్తిని సురక్షితంగా కిందకు తీసుకువచ్చారు. IANS షేర్ చేసిన నాటకీయ రెస్క్యూ యొక్క వీడియో, ఆ వ్యక్తి ఆగంతకుల సహాయంతో స్తంభం నుండి దిగుతున్నట్లు చూపిస్తుంది. మంచిర్యాల జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం, అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన అటవీ శాఖ సిబ్బంది..వీడియో

Man Climbs High-Tension Pole

Noida: A young man in Noida's Sector 113 climbed a high tension pole and narrowly escaped injury after coming in contact with the wires. With the help of locals, he was safely brought down after much effort pic.twitter.com/LmmQArsgav

— IANS (@ians_india) November 10, 2024