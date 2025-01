2023లో స్వీడన్‌లో పదే పదే ఖురాన్ దహనం ప్రదర్శనలు నిర్వహించి ఖురాన్‌ ప్రతులను తగులబెట్టిన వ్యక్తి సల్వాన్ సబా మట్టి మోమికా కాల్చి చంపారు. నివేదికల ప్రకారం, "ఇరాకీ ఖురాన్ బర్నర్" అని కూడా పిలువబడే సల్వాన్ మోమికా.. తీర్పుకు ఒక రోజు ముందు కాల్పుల్లో మరణించినట్లు పోలీసులు ఈ రోజు, జనవరి 30న ధృవీకరించారు. ఇరాకీ శరణార్థి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తున్నప్పుడు కాల్చి చంపబడ్డాడు. 2023లో స్వీడన్‌ (Sweden) లో ముస్లింల పవిత్ర గ్రంథం అయిన ఖురాన్‌ (Qoran) ప్రతులను తగులబెట్టి ముస్లిం దేశాల్లో తీవ్ర నిరసనలు, ఆందోళనలకు కారణమయ్యారు సాల్వన్‌ మోమికా (Salwan).

కొన్ని నిరసనలలో ఖురాన్‌ను తగులబెట్టిన క్రిస్టియన్ ఇరాకీ అయిన సల్వాన్ మోమికా జాతి విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టడంలో దోషి కాదా అని స్టాక్‌హోమ్ కోర్టు ఈ రోజు తీర్పు ఇవ్వనుంది. ఇంతలో మోమికా హత్యకు గురికావడంతో తీర్పును ఫిబ్రవరి 3వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఖురాన్-దహనం ప్రదర్శనలు నిర్వహించడంలో పేరుగాంచిన ఇరాకీ శరణార్థి స్వీడన్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తున్నప్పుడు హత్య చేయబడిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో కనిపించాయి.

Salwan Momika Shot Dead:

Salwan Momika also known as “Iraqi Quran Burner” shot dead while he was live-streaming. pic.twitter.com/G5ZWaozFVF

Salwan Momika, Iraqi, known for burning the Quran, was assassinated in an armed attack in his apartment in Södertälje, Sweden, last night while livestreaming.

Salman Rushdie, Charlie Hebdo, Theo Van Gogh, David Amess, and several others attacked in the name of Islam and against… pic.twitter.com/xyjRGUPXWN

— Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) January 30, 2025