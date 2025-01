Boys Hang by Noose for School Function (Photo Credits: X)

స్కూల్ ఫంక్షన్‌లో ముగ్గురు చిన్నారులు ఉరివేసుకున్నట్లుగా కనిపించే వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్ అవుతోంది. వైరల్ క్లిప్‌లో ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఒక స్టేజ్‌పై, చెక్క లాగ్‌కు జోడించిన నూలుతో వేలాడదీయడం చూపిస్తుంది. పిల్లలు ఖైదీల వేషధారణలో ఉన్నారు, వారి తలలు నల్లని వస్త్రాలతో కప్పబడి ఉంటాయి. ఇది స్కూల్ ఫంక్షన్ కోసం ఆడిన నాటకంలో భాగంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ఈ పిల్లల జీవితాలు ఎలా ప్రమాదంలో పడ్డాయనే దానిపై నెటిజన్లు షాక్‌కు గురయ్యారు. ఈ వీడియో యొక్క మూలం తెలియదు, కానీ ఇది 2025 రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేయడం ప్రారంభించింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. పొరపాటున జరగరానిది జరిగితే వారి పరిస్థితి ఏంటని మండిపడుతున్నారు. దిగువ వీడియోను చూడండి.

Three Little Boys Hanging by Noose for School Function

प्रोग्राम के लिए किसी की जिंदगी को यूं खतरे में डालना गलत है। सोशलमीडिया पर वीडियो वायरल है। कबकी और कहाँ की घटना इसकी जाँच कर इसका संज्ञान लिया जाना आवश्यक है। pic.twitter.com/ylTbrxq04s — अश्विनी सोनी اشونی سونی (@Ramraajya) January 28, 2025

