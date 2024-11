కేరళతో జరిగిన రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్‌లో అన్షుల్ కాంబోజ్ ఒకే ఇన్నింగ్స్‌లో 10 వికెట్లు తీసి చరిత్ర సృష్టించాడు. రోహ్‌తక్‌లో కేరళతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఒకే ఇన్నింగ్స్‌లో 10 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 10/49తో అద్భుత స్పెల్ వేసి ఈ టోర్నమెంట్ చరిత్రలో ఒకే ఇన్నింగ్స్‌లో మొత్తం 10 వికెట్లు తీసిన మూడవ బౌలర్‌గా నిలిచాడు.

కాంబోజ్ కంటే ముందు బెంగాల్‌కు చెందిన ప్రేమాంగ్షు ఛటర్జీ (10/20) , రాజస్థాన్‌కు చెందిన ప్రదీప్ సుందరం (10/78)తో ఈ ఫీట్‌ని సాధించారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఈ ఫీట్‌ను ముగ్గురు సాధించారు. జిమ్ లేకర్ (ఇంగ్లండ్), అనిల్ కుంబ్లే (భారత్‌), అజాజ్ పటేల్ (న్యూజిలాండ్) - ఒక టెస్ట్‌లో ఒకే ఇన్నింగ్స్‌లో మొత్తం పది వికెట్లు తీశారు. మహిళల ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2024, వరుసగా మూడో విజయంతో సెమీ ఫైనల్‌కు చేరుకున్న భారత మహిళా హకీ జట్టు

