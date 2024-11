Sanju Samson dismissed for a duck in IND vs SA 3rd T20I. (Photo credits: X/@arya_ekdeewana1)

టీ 20లో వ‌రుస‌గా రెండు సెంచ‌రీతో రికార్డు సృష్టించిన సంజూ శాంస‌న్(0) మ‌ళ్లీ డ‌కౌట్ అయ్యాడు. రెండో టీ20లో సున్నా చుట్టేసిన అత‌డు సెంచూరియ‌న్ వేదిక‌గా సాగుతున్న మూడో టీ20లోనూ 3 బంతులాడి డ‌కౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. దాంతో, ప‌రుగుల ఖాతా తెర‌వ‌కముందే టీమిండియా తొలి వికెట్ కోల్పోయింది.మార్కో జాన్సెన్ వేసిన తొలి ఓవ‌ర్లో డిఫెన్స్ ఆడ‌బోయిన సంజూ బౌల్డ్ అయ్యాడు.

