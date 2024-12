రాజస్థాన్ కు చెందిన చిన్నారి సుశీల మీనా బౌలింగ్‌కు ఫిదా అయ్యారు లెజెండరీ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్. సుశీల బౌలింగ్‌ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారి సచిన్‌కు చేరగా ఈ వీడియోని ట్వీట్ చేస్తూ ప్రశంసలు గుప్పించారు.

జహీర్ ఖాన్ తరహాలోని స్పీడ్, అలాగే బౌలింగ్ యాక్షన్ అచ్చు గుద్దినట్టు ఉందని మెచ్చుకున్నారు సచిన్. ఆమె బౌలింగ్ కు తాను ఇంప్రెస్ అయ్యానని...అలాగే ఆ వీడియోను జహీర్ ఖాన్ కు షేర్ చేశాడు. జహీర్ ఖాన్… అచ్చం నీ లాగానే బౌలింగ్ చేస్తోంది… ఒకసారి చూడు అంటూ సచిన్ ట్వీట్ చేయగా ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది.

Zaheer Khan Responds on Sachin Tendulkar Tweet

You’re spot on with that, and I couldn’t agree more. Her action is so smooth and impressive—she’s showing a lot of promise already! https://t.co/Zh0QXJObzn

— zaheer khan (@ImZaheer) December 20, 2024