వైసీపీ నేత రాచమల్లు శివప్రసాద్ రెడ్డి జనసేన అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మీద విరుచుకుపడ్డారు. చెప్పు చూపించిన రోజే జగన్ మోహన్ రెడ్డి నీపై చర్యలు తీసుకోనుంటే నీవు ఇలా వాగేవాడివి కాదని మండిపడ్డారు. అధికారం శాశ్వతం కాదని అయిదేళ్లకు ఓ సారి మారుతుందని తెలిపారు. మాకు 11 సీట్లు వస్తే... నీకు 2019 లో వచ్చింది ఒకే ఒక్క సీటు పవన్ కళ్యాణ్. ఒక సీట్ వచ్చిన నువ్వు ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు... 11 సీట్లు వచ్చిన మేము రేపు అధికారంలోకి రాలేమా అని ప్రశ్నించారు.

నాగబాబుకు ముందుగా ఎమ్మెల్సీ పదవి, ఆ తర్వాతే మంత్రి వర్గంలోకి తీసుకునే సంగతి, పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Rachamallu Siva Prasad Reddy Slams Pawan Kalyan

- రాచమల్లు శివప్రసాద్ రెడ్డి

