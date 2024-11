YS Sharmila sensational comments on YS Jagan(X)

వైఎస్ జగన్‌ (YS Jagan)మోహన్ రెడ్డి కు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వకపోవడం ఆయన స్వయంకృతాపరాధమేనని ఏపీ కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల (YS Sharmila) అన్నారు. సోషల్ మీడియాలో మాపై అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టించింది వైఎస్ జగనే. పోలీసులు తీసుకుంటున్న యాక్షన్ అభినందనీయం కానీ విషనాగులతో పాటు అనకొండలను కూడా అరెస్టు చేయాలన్నారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు.

పోసాని కృష్ణ మురళీపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన జనసేన నాయకులు, పవన్ కళ్యాణ్ గౌరవ, మర్యాదలకు భంగం కలిగించే వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపణ

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్‌లో స్పష్టత లేదని షర్మిల అన్నారు. సూపర్‌ సిక్స్‌ పథకాల అమలుకు దాదాపు రూ.1.20లక్షల కోట్లు కావాలనే అంచనా ఉండగా.. కనీసం పావు వంతు కూడా కేటాయింపులు చేయలేదని ఆరోపించారు. ఇది ప్రజా వంచన బడ్జెట్‌గా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ భావిస్తోందన్నారు. మైక్‌ ఇవ్వరు.. మాట్లాడనివ్వరు అంటూ జగన్ అసెంబ్లీకి వెళ్లకపోవడం విడ్డూరంగా ఉంది. జగన్‌ అహంకారం, అజ్ఞానం బయటపడుతోందన్నారు.

YS Sharmila who demanded the arrest of YS Jagan

(ట్విట్టర్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్‌తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్‌లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్‌లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్‌లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)