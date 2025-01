నార్సింగి మండలం వల్లూరు వద్ద ఎన్‌హెచ్‌-44పై గురువారం సాయంత్రం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో చిరుతపులి మృతి చెందింది. జంతువు రోడ్డు దాటుతుండగా గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొనడంతో చిరుత అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది.సమాచారం అందుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పశువైద్యశాలకు తరలించారు. పోలీసులు వాహనం ఆచూకీ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు.

తెలంగాణ చీఫ్ వైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెన్ ఎలుసింగ్ మేరు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రాత్రి సమయంలో చిరుతపులి రోడ్డు దాటేందుకు ప్రయత్నించడంతో ప్రమాదం సంభవించింది. స్థానికుల సమాచారంతో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు, రెండేళ్ల మగ జంతువు సమీప అటవీ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిందని నిర్ధారించారు. వన్యప్రాణులు హైవేను దాటకుండా నిరోధించేందుకు నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) ఏర్పాటు చేసిన ఫెన్సింగ్‌కు మరమ్మతులు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని మేరు తెలిపారు. దీనిపై ఇప్పటికే అటవీశాఖ ఎన్‌హెచ్‌ఏఐకి లేఖ రాసిందని చెప్పారు. గాయపడిన చిరుతపులిని చిత్రీకరించిన బాటసారుల వీడియోలు సోషల్ మీడియలో కనిపించాయి.

