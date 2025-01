Newyork, Jan 24: నిరాశ, నిస్పృహల్లోకి కూరుకుపోయి దైనందిన జీవితంలో ఎన్నో కోల్పోతున్న వారికి శుభవార్త. మేజర్ డిప్రేసివ్ ఆర్డర్ (major depressive disorder)(ఎండీడీ)తో సతమతమవుతున్న వారికి ఊరట కలిగించేలా.. ఈ వ్యాధికి చెక్ పెట్టే మొట్టమొదటి ఇన్ హేలర్ అందుబాటులోకి రానున్నది. జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ కంపెనీ తయారుచేసిన ‘స్ప్రావటో’ (Spravato) ఎండీడీ ఇన్ హేలర్ కు అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్ డీఏ (FDA) అనుమతులు లభించాయి.

The United States Food and Drug Administration (FDA) has approved Spravato (esketamine), a nasal spray from Johnson & Johnson, as a stand-alone therapy for adults with major depressive disorder (MDD) that is difficult to treat, according to a statement by the company.

