Chennai, OCT 27: భార‌త్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో ద‌క్షిణాఫ్రికా అద‌ర‌గొడుతోంది. శుక్ర‌వారం చెన్నై వేదిక‌గా పాకిస్థాన్‌తో జ‌రిగిన ఉత్కంఠ మ్యాచ్‌లో వికెట్‌ తేడాతో విజ‌యం (South Africa Win) సాధించింది. త‌ద్వారా పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో మ‌ళ్లీ అగ్ర‌స్థానానికి చేరుకుంది. మార్‌క్ర‌మ్ (91; 93 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 3సిక్స‌ర్లు) రాణించ‌డంతో 271 ల‌క్ష్యాన్ని సౌతాఫ్రికా (South Africa) 47.2 ఓవ‌ర్ల‌లో తొమ్మిది వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. డేవిడ్ మిల్ల‌ర్ (29), బ‌వుమా (28), క్వింట‌న్ డికాక్ (24), డ‌స్సెన్ (21) లు త‌లా ఓ చేయి వేశారు. పాకిస్థాన్ బౌల‌ర్ల‌లో ష‌హీన్ అఫ్రీది మూడు వికెట్లు తీశాడు. మహ్మద్ వసీం జూనియర్, ఉసామా మీర్, హరీస్ రవూఫ్ లు త‌లా రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఓడిపోవ‌డంతో (SA Vs PAK) పాకిస్థాన్ సెమీస్ అవ‌కాశాలు సంక్లిష్టంగా మారాయి. అంత‌క‌ముందు మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ 46.4 ఓవర్లలో 270 పరుగులకు అలౌటైంది. సౌద్‌ షకీల్‌ (52; 52 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు), కెప్టెన్‌ బాబర్ ఆజాం (50; 65 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) లు హాఫ్ సెంచ‌రీల‌తో రాణించారు. షాదాబ్‌ ఖాన్‌ (43) ఫర్వాలేదనిపించాడు. ద‌క్షిణాఫ్రికా బౌలర్లలో తబ్రైజ్‌ షంసీ నాలుగు వికెట్లు తీశాడు. మార్కో జాన్సన్ మూడు, గెరాల్డ్‌ కొయిట్జీ రెండు, లుంగి ఎంగిడి ఓ వికెట్ ప‌డ‌గొట్టాడు.

South Africa beat Pakistan by one wicket in the #ICCCricketWorldCup match, in Chennai pic.twitter.com/7eVioOSXOH

— ANI (@ANI) October 27, 2023