Cyclone Michaung Alert: దక్షిణ ఆంధ్ర కోస్తా దిశగా దూసుకొస్తున్న 'మిచాంగ్' తుపాను..డిసెంబర్ 3 నుంచి వర్షాలు, గాలుల తీవ్రత పెరిగే అవకాశం

డిసెంబర్ 3 నుంచి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'మిచాంగ్' తుపాను కారణంగా ఉత్తర తమిళనాడు తీరం, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తాలో వర్షాలు, గాలుల తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉంది. విశాఖపట్నం తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సునంద తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం అల్పపీడనంగా మారిందని, అది మరింత బలపడి తుపానుగా మారుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. వాయువ్య దిశలో కదులుతున్న ఈ వ్యవస్థ డిసెంబర్ 4 సాయంత్రానికి ఉత్తర తమిళనాడు తీరం, దక్షిణ ఆంధ్ర కోస్తాకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని, అయితే డిసెంబర్ 3 నుంచి వర్షాలు, గాలుల తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. "అల్పపీడన ప్రాంతం ఇప్పుడు, పరిశీలన తర్వాత, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం సమీపంలో అల్పపీడనంగా మారింది. కాబట్టి ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో మరింత తీవ్రం అవుతుంది. మరో 24 గంటల్లో అది తుఫానుగా మారుతుందని, తీవ్రరూపం దాల్చుతూ వాయువ్య దిశగా పయనిస్తూ ఉత్తర తమిళనాడు ఆంధ్రా తీరానికి చేరుకుంటుందని సునంద వార్తా సంస్థ ANIకి తెలిపారు.

"డిసెంబర్ 3 నుండి, ఉత్తర తమిళనాడు తీరం దక్షిణ ఆంధ్ర కోస్తా వరకు గాలులు వర్షపాతం పెరుగుతుంది. ఇది కదులుతున్నప్పుడు, వర్షాలు మొదలవుతాయి. కాబట్టి తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు భారీ నుండి అతి భారీ ఒంటరిగా అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆమె తెలిపారు. అంతకుముందు శుక్రవారం, క్యాబినెట్ కార్యదర్శి రాజీవ్ గౌబా నేతృత్వంలోని నేషనల్ క్రైసిస్ మేనేజ్‌మెంట్ కమిటీ (NCMC), రాబోయే తుఫాను కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు విభాగాల సంసిద్ధతను కూడా సమీక్షించింది.

Deep depression moved wnw in the last 6 hrs as per IMD. currently at about 420 km SE of chennai, 540 km SE of Nellore, 650 km SSE of Bapatla and 650 km SSE of Machilipatnam#ChennaiRains #CycloneMichaung #Cyclone #NEM2023 pic.twitter.com/Rz4Q1uP4GB

