Cyclone Michaung Alert: దూసుకొస్తున్న మైచాంగ్ తుఫాన్...డిసెంబర్ 5న దక్షిణ ఆంధ్ర తీరాన్ని తాకనున్న తుఫాన్..రాబోయే 4 రోజులు భారీ వర్షాలు..

కోల్‌కతా: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుపాను 'మైచాంగ్' ప్రభావంతో కోల్‌కతా సహా పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని దక్షిణ జిల్లాల్లో రానున్న రెండు రోజుల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ఆదివారం తెలిపింది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో వాయువ్య దిశగా కదులుతున్న ఈ వ్యవస్థపై నిరంతర నిఘా ఉంచామని తెలిపింది. ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తీరాలకు చేరుకోగానే, ఈ వ్యవస్థ తిరిగి ఉత్తరం వైపుగా కదిలి డిసెంబర్ 5న తీవ్ర తుఫానుగా దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వాతావరణ వ్యవస్థ దక్షిణ బెంగాల్ జిల్లాల పుర్బా మరియు పశ్చిమ్ మెదినిపూర్, ఝర్‌గ్రామ్, నార్త్ 24 పరగణాలు, దక్షిణ 24 పరగణాలు, కోల్‌కతా, హౌరా మరియు హుగ్లీలలో డిసెంబర్ 6 మరియు 7 తేదీలలో తేలికపాటి వర్షం కురిపిస్తుందని పేర్కొంది.

#COMK #CycloneMichaung Alert 6:45 PM, 3rd Dec.'23#Cyclone Michaung now about 200 kms SE of #Chennai, continues to move in a NW direction. As it moves NW and gets closer to Chennai the rainfall intensity is expected to increase. Currently widespread #rains seen in the coastal… pic.twitter.com/pONlHjj31X

— Chennai Rains (COMK) (@ChennaiRains) December 3, 2023