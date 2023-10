Vizianagaram Train Accident: రైలు ప్రమాద ఘటనపై పలు ప్రశ్నలను సంధించిన సీఎం జగన్, వెంటనే ఉన్నత స్థాయి ఆడిట్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రానికి సూచన

Andhra Pradesh CM Jagan Mohan Reddy expresses condolences for victims of Karnataka road accident

విజయనగరం జిల్లా రైలు ప్రమాద ఘటనలో పలువురు మరణించడం బాధాకరమని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ట్వీట్‌ చేశారు.ఈ సందర్భంగా కొన్ని సందేహాలను లేవనెత్తారు. సీఎం జగన్ ట్వీట్ చేస్తూ.. నిన్న రాత్రి విజయనగరం జిల్లాలో జరిగిన ఘోర రైలు ప్రమాదం నన్ను చాలా బాధించింది.రన్నింగ్‌లో ఉన్న మరో రైలును ఢీకొట్టింది, రెండూ ఒకే దిశలో నడుస్తున్నాయి.ఈ భయంకరమైన ప్రమాదం కొన్ని స్పష్టమైన ప్రశ్నలకు దారి తీస్తుందని అన్నారు.

రైలు ప్రమాదంలో గాయపడిన బాధితులు కోలుకునే వరకు ప్రభుత్వం తోడుగా ఉంటుంది, సీఎం జగన ట్వీట్ ఇదిగో..

బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ మరియు అలర్ట్ సిస్టమ్ ఎందుకు పని చేయలేదు? అలాగే సిగ్నలింగ్ ఎందుకు విఫలమైంది? కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ ఎలా విఫలమైంది? వీటిపై నిజనిజాలు తెలుసుకోవాలని గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రిని, రైల్వే మంత్రిని నేను హృదయపూర్వకంగా అభ్యర్థిస్తున్నానంటూ ట్వీట్ చేశారు.

Here's CM Jagan Tweet

The devastating train accident that occurred in Vijayanagaram district last night has caused me great pain.

A running train collided with another stationed train, both of which were running in the same direction.

This horrifying accident gives rise to certain obvious questions:…

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) October 30, 2023