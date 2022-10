Mahesh Babu Foundation: హ్యాట్సాఫ్ మహేష్ బాబు! మరోసారి గొప్పమనసు చాటుకున్న సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, ఈ సారి సొంత ఊర్లో చిన్నారుల కోసం అద్భుతమైన కార్యక్రమం

Hyderabad, OCT 27: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు (Mahesh babu) తన సినిమాలతోనే కాక రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఎన్నో మంచి పనులు, సేవా కార్యక్రమాలు (Services) చేసి రియల్ హీరో అనిపించుకున్నారు. మహేష్ బాబు ఫౌండేషన్ (Mahesh babu foundation) ద్వారా ఎంతో మంది పేద పిల్లలకి ఉచితంగా హార్ట్ ఆపరేషన్స్ చేయిస్తున్నారు. రెండు గ్రామాలని దత్తత తీసుకున్నారు. ఆ గ్రామాల్లో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహించారు. ఇలా ఆ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎంతోమందికి సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్నారు మహేష్. తాజాగా మహేష్ బాబు తన ఫౌండేషన్ (Foundation) నుంచి మరో మంచి పనికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇప్పటికే మహేష్ దత్తత తీసుకున్న బుర్రిపాలెం గ్రామంలో గవర్నమెంట్ స్కూల్ లో అన్ని సౌకర్యాలని అమర్చారు.

A big day for us at MB Foundation. We have successfully introduced digital learning in Burripalem school! Thanking the principal and staff at Burripalem school for ensuring optimal use of the digital classroom. @urstrulyMahesh pic.twitter.com/e1Oh0ZVn9U

— Mahesh Babu Foundation (@MBfoundationorg) October 26, 2022