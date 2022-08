Ola Cabs Fined By Court: ఓలా క్యాబ్స్ కు జరిమానా విధించిన కోర్టు, జస్ట్ 4 కి.మీ లకు రూ. 861 ఛార్జ్ చేసినందుకు ఫైన్, రెండేళ్ల పాటూ కొట్లాడి విజయం సాధించిన హైదరాబాద్ వాసి, 12 శాతం వడ్డీ ఇవ్వాలని కోర్టు ఆదేశం

Hyderabad Uber-Ola Cab drivers to go on indefinite strike from Oct 19 (Photo: Ola branch office)

Hyderabad, AUG 20 : హైదరాబాద్‌ వినియోగదారుల కోర్టు (consumer court in Hyderabad) ఓలా క్యాబ్స్ కు భారీ జరిమానా విధించింది. కేవలం 4-5 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించిన వినియోగదారుడికి రూ. 861 బిల్లు వేసింది ఓలా క్యాబ్స్ (Ola cabs). దీంతో ఎక్కువగా ఛార్జ్ చేసిన ఓలా క్యాబ్స్ కు రూ. 95వేలు ఫైన్ విధించింది. 2021 అక్టోబర్‌ లో శామ్యూల్ (Jabez Samuel) అనే వ్యక్తి తన భార్యతో కలిసి బయటకు వెళ్లేందుకు ఓలా క్యాబ్ ఎక్కాడు. వారిద్దరూ కేవలం 4-5 కిలో మీటర్లు ప్రయాణించారు. పైగా క్యాబ్‌ డ్రైవర్ ప్రవర్తన కూడా బాగోలేదని, ఏసీ వేయాలని కోరినప్పటికీ...అతను పట్టించుకోలేదని శామ్యుల్ తెలిపాడు. దీనికి తోడు తక్కువ దూరానికి రూ. 861 ఛార్జ్ చేశారు. వారితో డ్రైవర్ వ్యవహారశైలి కూడా సరిగ్గా లేకపోవడంతో శామ్యూల్‌ కు కోపం వచ్చింది.

A consumer court in Hyderabad has directed Ola Cabs to pay Rs 95,000 to a customer for overcharging him and also for deficiency in service. IANS

