Hyderabad, March 15: బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ క‌ల్వ‌కుంట్ల క‌విత‌ను అరెస్ట్ (BRS MLC Kavitha Arrest) చేశారు ఈడీ అధికారులు. ఢిల్లీ లిక్క‌ర్ స్కాంలో ఆరోప‌ణ‌లు ఎదుర్కుంటున్న ఆమెను అదుపులోకి తీసుకొని ఢిల్లీకి త‌ర‌లిస్తున్నారు. మ‌ధ్యాహ్నం క‌విత నివాసానికి వ‌చ్చిన ఈడీ అధికారుల (ED) బృందం.. ఆమెకు నోటీసులు ఇచ్చింది. అనంత‌రం ఆమె నివాసంలో సోదాలు నిర్వ‌హించారు. అనంత‌రం ఈడీ అధికారులు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవితకు అరెస్ట్ వారెంట్ ఇచ్చారు. ఆమెను అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్లారు. సెర్చ్ వారెంట్ తో పాటు ఆమెకు అరెస్ట్ వారెంట్ కూడా ఇచ్చారన్న సమాచారంతో ఆమె ఇంటి వద్దకు బీఆర్ఎస్ నేతలు చేరుకున్నారు. అక్కడ హైటెన్షన్ నెలకొంది.

#WATCH | Earlier visuals of BRS MLC K Kavitha at her residence in Hyderabad, Telangana.

She has been arrested by the Enforcement Directorate (ED) and is being brought to Delhi where she will be further questioned in connection with the Delhi excise policy-linked money… pic.twitter.com/yO1QeUZFgS

— ANI (@ANI) March 15, 2024