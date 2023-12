Telangana Election Results 2023: తెలంగాణలో గెలుపు దిశగా కాంగ్రెస్.. ఎమ్మెల్యేల తరలింపు కోసం తాజ్ కృష్ణలో సిద్ధంగా ట్రావెల్స్ బస్సులు.. వీడియోతో

Congress Readied Buses for MLAs at Taj Krishna Hotel (Credits: ANI)

Congress Keeps Buses Ready in Hyderabad To Shift MLAs: తెలంగాణ (Telangana) అసెంబ్లీ ఎన్నికల (Assembly Elections) కౌంటింగ్ ఆసక్తిగా సాగుతున్నది. లీడ్ ఫలితాలనుబట్టి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ (Congress) అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో ఆ పార్టీ తమ ట్రబుల్ షూటర్లను రంగంలోకి తెచ్చింది. సౌత్ లో కాంగ్రెస్ కి అత్యంత నమ్మకస్తుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న కర్ణాటక ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ నిన్న రాత్రి బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ చేరుకోగా ఆయన నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులందరికీ స్పష్టమైన ఆదేశాలు వెళ్లాయి.

ఒక్కొక్క కాంగ్రెస్ అభ్యర్థితో పాటు కర్ణాటక నుంచి వచ్చిన ఎమ్మెల్యేలలో ఒక్కొక్కరిని అటాచ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. రిటర్నింగ్ అధికారి నుంచి గెలుపొందినట్లు లేఖ అందుకున్న వెంటనే సదరు కాంగ్రెస్ కర్ణాటక ఎమ్మెల్యే గెలుపొందిన తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేని తమ ఎస్కార్ట్, గన్మెన్లతో పాటు హైదరాబాదులోని తాజ్ కృష్ణ హోటల్ కి తీసుకురాబోతున్నారు.

With early trends showing Congress in lead, buses have been arranged at Taj Krishna in Hyderabad, if such situation arises, MLAs may be moved to Bengaluru resort. Congress' troubleshooter @DKShivakumar is staying in the same hotel, who had arrived here last night.… pic.twitter.com/2Ni83arDqK — Pinky Rajpurohit 🇮🇳 (@Madrassan_Pinky) December 3, 2023

అక్కడ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల కోసం మూడు బస్సులను సిద్ధం చేశారు. ఒకవేళ ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఏర్పడితే వెంటనే కాంగ్రెస్ లో గెలుపొందిన ఎమ్మెల్యేలు అందరిని తీసుకొని బెంగళూరు బయలుదేరేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో దాదాపు 60 రూములను ఈరోజు కోసం బుక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.