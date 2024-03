Hyderabad, March 15: బీజేపీ నేత‌, మహబూబ్‌నగర్‌ మాజీ ఎంపీ జితేందర్‌రెడ్డి (Jithender Reddy) శుక్రవారం రాత్రి కాంగ్రెస్‌లో చేరారు. పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్‌ఛార్జి దీపాదాస్‌ మున్షీ .. కాంగ్రెస్‌ కండువా కప్పి (Jithender Reddy Joined in Congress) జితేందర్‌రెడ్డిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి (Revanth reddy), ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, ఉత్తమ్‌ కుమార్‌రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Senior BJP leader and former MP @apjithender no more with "Modi ka Parivar", he resigns to #BJP and joined #Congress, in the presence of AICC #Telangana incharge @DeepaDasmunsi and #TelanganaCM @revanth_anumula.#RevanthReddy #JithenderReddy #LokSabhaElection2024 https://t.co/FdVxxmYZn4 pic.twitter.com/FOphz940UF

— Surya Reddy (@jsuryareddy) March 15, 2024