Traffic Diversion in Gachibowli: గచ్చిబౌలి-కొండాపూర్‌ మార్గంలో 3 నెలలు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, కొత్త ఫ్లై ఓవర్ నిర్మాణం నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ప్రకటించిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు

Hyderabad, May 11: హైదరాబాద్‌లోని కొండాపూర్ ప్రాంతంలో మూడు నెలల పాటూ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. గచ్చిబౌలి ఓఆర్‌ఆర్‌ జంక్షన్ (ORR) నుండి కొండాపూర్ (Kondapur) వైపు నూతన ప్లై ఓవర్ నిర్మాణం పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో గచ్చిబౌలి ఓఆర్ఆర్ చౌరస్తా నుంచి కొండాపూర్ వెళ్లే రహదారిని మూడు నెలలు పాటు మూసివేస్తున్నట్లు ట్రాఫిక్ పోలీసులు (Traffic police) తెలిపారు. ఈనెల 13 నుంచి ఆగస్టు 10వ తేదీ వరకు ఈ రహదారిలో ఎలాంటి వాహనాలు అమతించడం జరగదని ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో ఈ ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు ఇతర రూట్లలో ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతాల్లో వెళ్లేవారు ప్రత్యామ్నాయ రహదారులను వినియోగించుకోవాలని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ హర్షవర్ధన్ తెలిపారు.

Traffic Diversion for flyover work from Gachibowli Junction towards Kondapur road.

The GHMC is taking up Shilpa Layout Phase-II fly over work at Gachibowli Junction to Kondapur for a period of (90) days i.e., from 13.05.2023 to 10.08.2023 round the clock. pic.twitter.com/igkoBK6GtH

