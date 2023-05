Representational Purpose Only (Photo Credits: Wikimedia Commons)

Hyderabad, May 11: బంగాళాఖాతంలో (Bay of Bengal) ఏర్పడిన అల్పపీడనంతో మరో తుఫాన్ ముంచుకురాబోతోంది. ఈ అల్పపీడనం (low pressure) బుధవారం తుఫాన్‌ (Cyclone)గా మారే అవకాశం ఉన్నట్లు చెన్నై వాతావరణ పరిశోధనా కేంద్రం (Chennai Meteorological Research Centre) వెల్లడించింది. దక్షిణ అండమాన్‌ను (South Andaman) ఆనుకుని బంగాళాఖాతం పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం క్రమేణ బలపడి తుపాన్‌గా మారనుందని తెలిపింది. దీంతో 90 కి.మీ. వేగంతో కన్యాకుమారి, బంగాళాఖాతం ఆగ్నేయ మధ్య ప్రాంతాల్లో గాలులు వీస్తాయన్నారు. 12వ తేదీ వరకు సముద్రంలో జాలర్లు చేపల వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అయితే ఈ తుఫాన్ ప్రభావం తెలుగురాష్ట్రాలపై ఉండే అవకాశం లేదని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీనివల్ల చెదురుమొదురు వర్షాలు మాత్రమే పడుతాయన్నారు.

Re-Up: No impact of cyclone on #Odisha, Andhra: IMD DG https://t.co/TGSGVdzml8

— OTV (@otvnews) May 10, 2023