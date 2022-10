Hyderabad Metro Timings: హైదరాబాద్‌ వాసులకు గుడ్ న్యూస్, మెట్రో ట్రైన్ సమాయాల్లో మార్పులు, ఇక నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు మెట్రో సర్వీసులు, ఉదయం సమయాల్లో మార్పు లేదు

Hyderabad, OCT 07: నగర ప్రజలకు హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ సంస్థ (Metro services) గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. నగరంలో మెట్రో రైలు సేవల (Metro Services) సమయాన్ని పొడిగిస్తున్నట్లు సంస్థ శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఇప్పటి వరకు ఉన్న సమయాన్ని రాత్రి 11:00 గంటల వరకు పెంచారు. అంటే సంబంధిత టెర్మినల్ స్టేషన్ నుంచి చివరి మెట్రో రైలు రాత్రి 11:00 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. అయితే ఈ సౌకర్యం ఈ నెల 10 నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నట్లు హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ (Metro Train) ఎండీ ఎన్‭వీఎస్ రెడ్డి శుక్రవారం తెలిపారు. అయితే ఉదయం సమయంలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇప్పటి వరకు ఉన్నట్లుగానే ఇకపై కూడా ఉదయం 6 గంటలకు సంబంధిత టెర్మినల్ నుంచి మొదటి మెట్రో రైలు బయలుదేరుతుంది.

You can now count on us for a little longer in the day.

The last metro will now be leaving at 11 PM effective, 10th October. #HappyRiding #landtmetro #lifeinmetro #metroride #mycitymymetromypride #traintimeupdate #traintimings #metrotimings #extensionoftime pic.twitter.com/uc3wHQXM95

— L&T Hyderabad Metro Rail (@ltmhyd) October 7, 2022