Kavitha Sent For 7 days ED Custody: ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో ఎమ్మెల్సీ కవితను 7 రోజుల ఈడీ కస్టడీకి అప్పగించిన కోర్టు

ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీ కుంభకోణంలో ఈడీ ఇచ్చిన రిమాండ్ రిపోర్టు ఆధారంగా బీఆర్‌ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవితను రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు శనివారం మార్చి 23 వరకు ఈడీ కస్టడీకి పంపింది. ఆమె ఇంటి నుండి ఆహారం తీసుకోవడానికి అనుమతించనున్నారు. కుటుంబ సభ్యులను కలవడానికి సమయం కూడా ఇవ్వబడుతుంది. 7 రోజుల కస్టడీలో ఆమెను అప్రూవర్‌గా మారిన కొందరితో పాటు ప్రశ్నించవచ్చు. మనీష్ సిసోడియా, కవితలను కూడా ముఖాముఖిగా తీసుకుని ప్రశ్నించవచ్చు. శుక్రవారం హైదరాబాద్‌లో ఆమెను అరెస్టు చేసిన ఈడీ ఢిల్లీకి తీసుకొచ్చింది. శనివారం ఉదయం ఈడీ ఆమెను ఈడీ కోర్టులో హాజరుపరిచింది.

Delhi's Rouse Avenue court granted custody remand of #BRS MLC #KavithaKalvakuntla to #ED for 7 days, till March 23.

ED sought 10 days remand for #MLCKavitha in connection with the #DelhiLiquorPolicyCase .#KavithaArrest #DelhiLiquorScam #Telangana https://t.co/24tbgyVZkM pic.twitter.com/sZoeYa0pyq

