New Traffic Rules: స్టాప్ లైన్ దాటితే బాదుడే! ఫ్రీ లెఫ్ట్ కు అడ్డం వస్తే రూ. 1000 సమర్పించుకోవాల్సిందే, అక్టోబర్ 3 నుంచి కొత్త ట్రాఫిక్ రూల్స్, అడ్డదిడ్డంగా పార్కింగ్ చేసేవారిపై కఠిన చర్యలు, టోవింగ్ చార్జీలు కూడా వసూలు చేస్తామన్న పోలీసులు

Hyderabad, SEP 30: ట్రాఫిక్స్ రూల్స్‌ను అతిక్రమించేవారికి ఇక నుంచి భారీగా ఫైన్లు పడనున్నాయి. అక్టోబర్ 3 నుంచి హైదరాబాద్ లో కొత్త ట్రాఫిక్ రూల్స్ రానున్నాయి. అడ్డదిడ్డంగా పార్కింగ్ చేసేవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు రోప్ పేరుతో పోలీసులు కొత్త డ్రైవ్ చేపట్టనున్నారు. పాదచారులకు ఆటంకం కలిగిస్తే భారీగా ఫైన్ వేయనున్నారు. ఇందుకోసం మార్గదర్శకాలను రిలీజ్ చేశారు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు. వీటిలో భాగంగా పాదచారులకు ఆటంకం కలిగేలా పార్కింగ్ చేస్తూ రూ.600 ఫైన్ విధించనున్నారు. సిగ్నల్స్ దగ్గర రెడ్ లైట్ (Signel Jump) దాటితే ఇకపై కఠిన చర్యలు తప్పవని ట్రాఫిక్ పోలీసులు హెచ్చరించారు.

The Hyd Traffic police will be launching a two fold special drive from Monday i.e., 3rd October 2022. Operation ROPE (Removal of obstructive parking and encroachments) will be intensified. Roadside encroachments will be booked and removed... https://t.co/ddd9Udb16r

