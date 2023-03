PM MITRA Mega Textile Park: తెలంగాణకు పీఎం మిత్ర మెగాటెక్స్ టైల్ పార్కులను మంజూరు చేసిన ప్రధాని మోదీ..

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్‌, మధ్యప్రదేశ్‌, ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాల్లో 'పీఎం మిత్ర' మెగా టెక్స్‌టైల్‌ పార్కులను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తామని, లక్షలాది ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తామని చెప్పారు. అయితే, గతేడాది జూలైలో హైదరాబాద్‌లో జరిగిన బహిరంగ సభలో ఆయన ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. "ఈ పార్కులు టెక్స్‌టైల్స్ రంగానికి అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలను అందిస్తాయి. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' , 'మేక్ ఫర్ ది వరల్డ్'కి గొప్ప ఉదాహరణగా నిలుస్తాయి" అని మోదీ ట్వీట్ చేశారు.

'"మెగా ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్స్‌టైల్ రీజియన్స్ మరియు అపెరల్ పార్క్స్ (MITRA) పథకం 5F (ఫార్మ్ నుండి ఫైబర్ నుండి ఫ్యాక్టరీ నుండి ఫ్యాషన్ నుండి ఫారిన్ వరకు) దృష్టికి అనుగుణంగా టెక్స్‌టైల్స్ రంగాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, ”అని ప్రధాన మంత్రి తెలిపారు. గ్రీన్‌ఫీల్డ్ , బ్రౌన్‌ఫీల్డ్‌గా వర్గీకరించబడిన ఈ పార్కుల కోసం కేంద్రం సహాయం 51 శాతం ఉంటుంది. మిగిలిన మొత్తాన్ని సంబంధిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భరించాలి.

Revolutionizing Textile Manufacturing and Creating New Job Opportunities.

Committed to the development of Telangana, @narendramodi govt to set up PM MITRA Mega Textile park in the state.#PragatiKaPMMitra pic.twitter.com/PaKgS80P8g

— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) March 17, 2023