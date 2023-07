Khammam, July 02: దేశమంతా భారత్ జోడో యాత్రను సమర్థించిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. విద్వేషాన్ని తొలగించే ప్రయత్నం చేశామని చెప్పారు. ఖమ్మం జిల్లా.. కాంగ్రెస్ (Congress) పార్టీ ఖిల్లా అని రాహుల్ చెప్పారు. బీఆర్ఎస్(BRS), బీజేపీ (BJP) ఒకటేనని అన్నారు. తెలంగాణలో వృద్ధులు, వితంతువులకు రూ.4,000 పింఛను ప్రకటిస్తున్నానని తెలిపారు. అందుకు చేయూత పథకాన్ని ప్రకటిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే, తాము అధికారంలోకి వచ్చాక ఆదివాసీలకు పోడు భూములు పంపిణీ చేస్తామని అన్నారు. ఇప్పటికే తమ పార్టీ కర్ణాటకలో బీజేపీ (BJP) సర్కారును ఓడించిందని తెలిపారు. తమ పార్టీ ప్రేమను పంచుతోందని, మిగతావారు ద్వేషాన్ని పంచుతున్నారని తెలిపారు. అవినీతిలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ఎవరికీ తీసిపోలేదని చెప్పారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో లక్ష కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగిందని ఆరోపించారు. బీజేపీకి బీఆర్ఎస్ (BRS) బీ టీమ్ అని చెప్పారు.

Telangana | In Telangana, it is a fight between Congress and BJP's B team BRS. Like we defeated BJP in Karnataka, similarly we'll defeat their B team in Telangana. During the opposition meeting in Delhi, we made it clear to the opposition that Congress will not join the meeting… pic.twitter.com/pS3n2HW0BP

— ANI (@ANI) July 2, 2023