Hyderabad, December 03: సినిమా టు పాలిటిక్స్ ఏదొక విషయం పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసే సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ.. తాజాగా బిఆర్‌ఎస్ లీడర్ కేటీఆర్ పై ప్రశంస చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు. నేడు తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్ డే అన్న సంగతి అందరికి తెలిసిందే. ఈ ఎలక్షన్స్ లో కాంగ్రెస్ విజయ ఢంకా మోగించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతుంది. ఇక ఈ ఎన్నికల్లో బిఆర్‌ఎస్ పరాజయం పాలవ్వడంతో కేటీఆర్ (KTR) ఒక ట్వీట్ చేశారు. ‘నిన్న కేటీఆర్ తన ట్విట్టర్ లో గన్ పట్టుకున్న ఓ ఫోటో షేర్ చేస్తూ హ్యాట్రిక్ విజయం ఖాయం. సెలబ్రేషన్స్ కి సిద్దంకండి’ అంటూ ట్వీట్ చేశారు. నేడు ఆ ట్వీట్ ని తానే రీట్వీట్ చేస్తూ కేటీఆర్ ఇలా రాసుకొచ్చారు.. “విజయం పై నేను చేసిన మాటలకు అంతం లేదు. కేవలం ఈసారి మిస్ అయ్యింది అంతే” అంటూ ఓటమని కూడా స్పోర్టివ్ గా తీసుకుంటూ ట్వీట్ చేశారు.

In fact this will age very well sir ! That’s because I never saw any political leader taking his defeat in such a positive spirit ..KUDOS TO YOU💐💐💐 This is what’s needed for a HEALTHY DEMOCRACY 🙏🙏🙏 https://t.co/Fp00Y8MfKl

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 3, 2023