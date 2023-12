Hyderabad, December 03: తెలంగాణకు కొత్త డీజీపీ (New DGP) వచ్చారు. రవి గుప్తా నూతన డీజీపీగా (Ravi Gupta) నియమితులయ్యారు. రవి గుప్తా 1990 బ్యాచ్‌కు చెందిన సీనియర్‌ ఐపీఎస్‌ అధికారి. ప్రస్తుతం విజిలెన్స్‌ అండ్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ విభాగంతో పాటు ఏసీబీ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌గా(DG) బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. రవి గుప్తా హోం ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా పని చేశారు. కాగా, డీజీపీ అంజనీ కుమార్ ను ఎన్నికల సంఘం సస్పెండ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆయన స్థానంలో రవి గుప్తా వచ్చారు.

Ravi Gupta, DGP of ACB has been appointed as the new DGP of Telangana as an additional charge following the suspension of Anjani Kumar.

Earlier Ravi Gupta held the position of Principal Secretary to Government, Home Department until the reshuffle in Dec 2022.… pic.twitter.com/jVQNYZCm2Y

— Gulte (@GulteOfficial) December 3, 2023