Revanth Reddy Accident: తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డికి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం, రోడ్డు ప్రమాదంలో రేవంత్ కాన్వాయ్ లో ఆరు కార్లు ధ్వంసం, రేవంత్ సేఫ్, ఊపిరి పీల్చుకున్న అభిమానులు

హైదరాబాద్: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో జరిగిన ప్రమాదంలో తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి కాన్వాయ్‌లోని ఆరు కార్లు ధ్వంసమయ్యాయి. రేవంత్ రెడ్డి హత్ సే హాత్ జోడో యాత్రకు వెళ్తుండగా యల్లారెడ్డిపేట వద్ద జరిగిన ఈ ఘటనలో న్యూస్ ఛానళ్లకు చెందిన రెండు వాహనాల్లో ప్రయాణిస్తున్న కొద్దిమంది మీడియా ప్రతినిధులకు గాయాలయ్యాయి. రేవంత్ రెడ్డి కాన్వాయ్‌లో ఉన్న నాలుగు ఎస్‌యూవీలు, రెండు మీడియా వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఓ వాహనం డ్రైవర్‌ అదుపు తప్పి ముందు వెళ్తున్న వాహనాన్ని ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మొదటి వాహనాన్ని అనుసరిస్తున్న కార్లు కూడా ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి.

రేవంత్ రెడ్డితో పాటు ఎస్‌యూవీలో ఉన్న ఇతర వ్యక్తులు తృటిలో తప్పించుకున్నారు. ఢీకొనడంతో ఈ వాహనాల్లోని బెలూన్లు తెరుచుకోవడంతో ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

