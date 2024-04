BRS నాయకురాలు జి లాస్య నందిత విషాద మరణంతో ఖాళీ అయిన సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నికలకు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ నారాయణ్ శ్రీ గణేష్‌ను తమ అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ప్రకటించారు. తెలంగాణలో లోక్‌సభ ఎన్నికలతో పాటు మే 13న సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మార్చి 16న నందిత సోదరి జి నివేదితను ఉప ఎన్నికకు పోటీకి దింపుతున్నట్లు భారత రాష్ట్ర సమితి ప్రకటించింది. ఇదిలా ఉంటే జి లాస్య నందిత ఫిబ్రవరి 23న పటాన్చెరులోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించింది.సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్‌లో ప్రముఖ నాయకుడు తండ్రి సాయన్న మరణం తర్వాత లాస్య నందిత రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు.

