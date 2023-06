Hyderabad, June 16: భారత రాష్ట్రపతి (President) ద్రౌపతి ముర్ము (Droupadi Murmu) తెలంగాణ పర్యటన(Telangana Visit)కు వస్తున్నారు. రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం ముర్ము (Murmu) ఈ రోజు రాత్రి హైదరాబాద్ (Hyderabad) రానున్నారు. ఢిల్లీ (Delhi) నుంచి ప్రత్యేక విమానం ద్వారా బేగంపేట విమానాశ్రయమంలో దిగనున్న ఆమె నేరుగా రాజ్‌భవన్ చేరుకుని ఈ రోజు రాత్రి అక్కడ బస చేయనున్నారు. శనివారం ఉదయం దుండిగల్‌లోని ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీలో జరిగే కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ పరేడ్ (సీజీపీ) కు ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారు. పరేడ్ శిక్షణలో ప్రతిభ చూపిన క్యాడెట్లకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపతి ముర్ము అవార్డులు అందజేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ముగిసిన వెంటనే ముర్ము ఢిల్లీ బయల్దేరి వెళ్తారు.

Sharwanand Couple in Tirumala: తిరుమలలో శర్వానంద్ దంపతుల సందడి.. శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కొత్త జంట.. వీడియో వైరల్

In view of the visit of President of India, Droupadi Murmu to #Hyderabad on Friday and Saturday, The Traffic Police have announced certain traffic restrictions.https://t.co/QZ5mXh3Qx2

— Telangana Today (@TelanganaToday) June 15, 2023