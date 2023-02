YS Sharmila Arrest: వైఎస్సార్ టీపీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల అరెస్ట్.. హైదరాబాద్ తరలిస్తున్న పోలీసులు.. అరెస్ట్ ఎందుకంటే? (వీడియోతో)

Hyderabad, Feb 19: వైఎస్సార్ టీపీ (YSRTP) అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలను (YS Sharmila) మహబూబాబాద్ (Mahabubabad) పోలీసులు (Police) అరెస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమెను హైదరాబాద్ కు (Hyderabad) తరలిస్తున్నారు. షర్మిలపై ఎస్సీ (SC), ఎస్టీ (ST) అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఈ ఉదయం ఆమెను అరెస్ట్ చేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే... మహబూబాబాద్‌లో నిన్న సాయంత్రం నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో షర్మిల ప్రసంగించారు. ఈ క్రమంలో మహబూబాబాద్ ఎమ్మెల్యే బానోతు శంకర్ నాయక్‌ అవినీతి, అక్రమాలు, భూకబ్జాలు, దందాలకు పాల్పడుతున్నారని షర్మిల ఆరోపించారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ మండల వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ లూనావత్ అశోక్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఆమెను అరెస్టు చేశారు.

Case registered against YSRTP chief YS Sharmila in Mahabubabad Town PS for allegedly making inappropriate comments against Mahabubabad MLA Shankar Naik. She has been moved to Hyderabad to avoid law & order problems in Mahabubabad. Case registered u/s 504 IPC, 3(1)r SC ST POA Act. pic.twitter.com/2wvZDwMkbq

YSRTP President Y.S. Sharmila was arrested at Salar tanda in Mahabubabad and being shifted to Hyderabad. It was feared that there might be an attack on her as she made critical comments on local BRS MLA, reports @ravadhani

